Cluj revisited

Ik slaap wederom in een pijpenla, een gastenkamer van het instituut waar ik zo’n 45 jaar geleden ook verbleef, eveneens in een pijpenla. Toen voor twee jaar, nu voor twee nachten. De pijpenla van nu ligt twee verdiepingen hoger dan die van toen. Maar ook vanuit het raam gezien schuin tegenover het gebouw waar destijds een soort hoofdkwartier van de Securitate gevestigd was. Nu nog steeds politiepost.

De Roemeense geheime dienst was zo goed geëquipeerd dat zij met gemak vanuit hun hoofdkwartier gesprekken van ons in onze pijpenla konden afluisteren.

De gastenkamer van nu is nieuw, basic, weinig gezellig, maar voldoende voor een paar nachten. De gastenkamer van toen was oud, maar knus, waar een tegelkachel een aangename w..