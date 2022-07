De ramp in de Eifel geeft mij nog meer respect voor wat het water doet

Eén jaar geleden: de watersnoodramp van 15 juli 2021, in de Eifel. Uitzonderlijk zware regenval was de oorzaak. De Ahr en de Erft, twee lieflijke riviertjes, zwollen aan tot monsterversies van zichzelf. De tol was hoog: negenduizend huizen, 184 mensenlevens. En, o ja, de politieke loopbaan van CDU’er Armin Laschet. Op bezoek in het rampgebied, stond hij op een onbewaakt ogenblik te grinniken met een collega. Hij werd het mikpunt van de burgerwoede en verspeelde zijn kans om Angela Merkel op te volgen als Bundeskanzler.

Een paar dagen later liep ik zelf rond tussen de verdwaasde burgers in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ze schepten smerig, stinkend slijk in emmers. De begraafplaats lag onder een meter modder, gebroken grafstenen staken eruit omho..