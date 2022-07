Het gevaar zit dichterbij dan we denken

Het gevaar is iets van ver weg. Oekraïne, stikstof, klimaatverandering, een tekenbeet. We weten het vaak nog goed buiten onze deur houden. In onze huizen is het tenminste veilig - hoewel we daar natuurlijk ook van een keukentrappetje kunnen vallen.

Het liefst houden we het gevaar ook nog even ver van ons weg als we onze deur uitstappen. Maar dat kan niet meer. Een tekenbeet zit namelijk in een klein hoekje. Want in tegenstelling tot wat werd aangenomen, zitten teken ook in kort gemaaid gras.

De Wageningen University & Research stelt dat vast na een tekentelling in tuinen. Teken, die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken, zitten dus niet alleen in het bos, zoals altijd werd aangenomen, maar ook op uw gazon, op terrassen met ..