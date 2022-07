Zo irritant, die kritiek op je comfortabele levensstijl ...

‘Anders leven’ voor het klimaat – volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is maar liefst 70 procent van de Nederlanders hiertoe bereid. Goed nieuws, zou je denken, maar veranderen is moeilijk.

Toen mijn man en ik zes jaar geleden in een woongroep gingen wonen, waren we best tevreden over onze levensstijl. Niveautje ‘niet elke dag vlees eten’ en ‘afval netjes scheiden’. Toch bleek een van onze huisgenoten ambitieuzer, niveautje ‘ik koop bijna alles tweedehands’ en ‘ik bewaar zelfs de broodzakken, zodat ik geen plastic zakjes hoef te kopen’. Het contrast tussen ons was groot genoeg om wederzijdse irritaties teweeg te brengen. Ik zag haar fronsende blik in mijn boodschappentas toen ik aluminiumfolie kocht. Ze vroeg zich hardop af o..