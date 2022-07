Israël is het land van melk en honing én van cactussen en kamelen

Als ik in Nederland vertel dat ik met m’n gezin in Israël woon, reageren mensen nogal verschillend. Menig kerklid kijkt me jaloers aan en stelt een aantal belangstellende vragen over het dagelijkse leven in Nazareth. Anderen voelen de drang om gelijk een gesprek te beginnen over het conflict en alle aspecten die daarbij spelen. ‘Ben je voor een twee-statenoplossing?’ ‘Jammer dat Netanyahu geen premier meer is, hè?’

De meest voorkomende reactie is misschien toch wel die van enige terughoudendheid. Onderzoekende ogen die zich afvragen waar ik precies sta als het om Israël gaat. En dan met name hoe mijn positie zich verhoudt tot hun eigen verstaan van het land, het volk en de staat.

betekenisvol levenIn Israël lopen de reacties ook e..