Weg uit het bejaardenhuis

Eens per maand keer ik terug naar het verzorgingstehuis waar ik als student menig uur in de spoelkeuken doorbracht. Het organiseren van de filmavond is een overblijfsel van de coronatijd. Een eenzame tijd waarin de ouderen niet naar buiten konden en de buitenwereld niet naar binnen mocht.

Om het moraal op te krikken werd de filmavond in het leven geroepen: op de beamer in de eetzaal, compleet met hapjes en toegangskaartjes. Een uitje, maar dan thuis. Nu, bijna twee jaar later, zijn er heel wat titels en genres voorbijgekomen. Van de stille films van Charlie Chaplin, oude James Bondfilms en klassiekers zoals Forrest Gump, tot moderne musicals en Koude Oorlog-thrillers. Een veilige manier om vanuit je (rol)stoel avonturen in ..