In het systeem

Ali en Maryam, twee jonge Iraniërs, waren al jaren onderweg als vluchteling vanwege hun geloof. In 2018 kwamen ze in Nederland aan. Blij dat ze een veilige en vaste plek hadden gevonden, vroegen ze asiel aan. Na 30 (!) maanden hadden ze hun eerste gesprek. Ze hadden goede bewijzen en kregen gelukkig snel een verblijfsstatus. Ze konden eenvoudig aantonen dat ze actieve christenen waren in Iran, binnen een kerkbeweging waarvan de voorganger een bekende gevangene is in de handen van de Iraanse overheid.

Hun leven kon eindelijk beginnen. Na jaren onvruchtbaarheid waren ze in verwachting van een kind. Ondernemend als ze zijn, haalden ze snel hun rijbewijs, deden een intensieve taalcursus en maakten veel Nederlandse vrienden om snel te wortelen..