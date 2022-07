De genderkloof is nergens zo dodelijk als in de oorlog

‘Een gewapend conflict is tegenwoordig gevaarlijker voor vrouwen dan voor soldaten’, aldus generaal Patrick Cammeart. Maar wat als je allebei bent? Ligt hier de ultieme sleutel voor vrede?

Al in de Griekse tragedie Lysistrata uit de vijfde eeuw voor Christus, speelden vrouwen een belangrijke rol in het beëindigen van oorlog. De rivaliserende stadsstaten Athene en Sparta waren in een eindeloze gewapende strijd verwikkeld. Op een dag waren de vrouwen uit beide stadsstaten het zat. Ze weigerden seks te hebben met hun mannen zolang die niet de strijdbijl wilden begraven. Als je het mij vraagt het meest effectieve en originele vredesproces ooit. Hoewel deze tactiek misschien niet zo bij onze tijd past, blijft de algemene notie overeind: ..