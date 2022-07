Laten wij in deze nare tijd ook onze zegeningen blijven zien

De huidige toestand in de wereld en binnen ons eigen land maakt velen van ons onrustig. Al maanden horen wij vreselijke verhalen over de oorlog in Oekraïne. En dichter bij huis lijken crises zich te stapelen. Boze boeren protesteren tegen de stikstofplannen van de regering. Onze boodschappen worden duurder en de maandelijkse energierekening is meerdere keren over de kop gegaan. Naast economische malheur horen wij over ecologische en klimaatzorgen. Zal er voor de nieuwe generaties een schone en leefbare wereld zijn? En terwijl de problemen groeien en groeien lijkt de politiek machteloos in het vinden van een oplossing.

Vanouds is er in ons land een groot vertrouwen in de overheid. Maar de laatste jaren lijkt dat te smelten als ..