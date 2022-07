Je krijgt soms wel heimwee naar een land met minder intensieve menshouderij

Een man rent een rondje, de schaduw van draaiende windmolenwieken maait over hem heen, je ziet het van bovenaf. Al puffend, slijt kunstenaar Jeroen Jongeleen een wandelpad uit in de polder. Het videokunstwerk dat hij ervan maakte, is grappig en fascinerend.

Als het gaat om sporen van de mens in het landschap is het maar net hoe groot je de cirkel trekt, blijkt op de expositie Levend Landschap. Zes Eeuwen Zuid-Hollandse Maasdelta, nog tot 6 november in het Stedelijk Museum van Schiedam. De landhonger van de Rotterdamse havens nam grote happen uit de grazige weiden rondom de Maas: Nieuwe Water..