Als je geen zwabberende homp klei wilt zijn, laat je dan leiden door de pottenbakker

Door een workshop pottenbakken, kreeg de bijbeltekst uit Jesaja over klei en een pottenbakker een diepere betekenis. Wij zijn klei. God is de pottenbakker. Hij vormt ons. Dat gaat met duwen, trekken en overtollige klei afvoeren, maar het eindresultaat wordt schitterend.

Wie een pottenbakker aan het werk ziet, zou kunnen denken dat zijn werk simpel is. Hompje klei, draaischijf, beetje water en zijn handen doen de rest. De werkelijkheid is anders. Die homp klei moet allereerst stevig en op de juist plek komen te staan. Een homp klei uit balans of niet behoorlijk vastgezet, zwabbert al snel alle kanten op. Als de basis goed is, kan de klei nog niet rechtstreeks de hoogte in. Er komt kracht aan te pas om de klei sterk genoeg te maken om..