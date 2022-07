Achter plezier schuilt een grote vraag

Terwijl ik op een houten bank achter in onze kleine groene tuin lees over de heilige Franciscus, staat in de beginnende avondschemering een egel aan mijn klompen te snuffelen. Dat komt wonderwel uit, uitgerekend Franciscus van Assisi (1181/1182-1226) beschouwde de dieren als zijn vrienden.

Eigenlijk had ik ‘vriend egel’ al opgegeven. Een naburige tuin was hardvochtig versteend en daarmee was diens winterse slaapplek te midden van rottend blad en donkere aarde verdwenen. Daar kwam een nieuwe, hermetisch afgesloten schutting bij, die geen enkele doorgang bood - de dieren weten tot op de dag van vandaag hoe het is uit het paradijs te worden verdreven.

Maar opeens is de egel terug. (Of het echt dezelfde egel is die aan ‘de stenen leggende hove..