Van het complotdenken zijn we nog lang niet af

Halve waarheden en leugens gaan de wereld over. Ze schieten via het internet heen en weer. Tot in de haarvaten van onze samenleving wordt beweerd wat aan de andere kant van oceanen is verzonnen. Het was de coronapandemie die deze dynamiek aan de oppervlakte bracht. Oude sinistere en antisemitische complottheorieën werden gekoppeld aan nieuwe verhalen, zoals The Great Reset, een programma van het World Economic Forum. En de strijd tegen de corona van de WHO. Een wereldelite zou zogenaamde crises uitlokken om haar (kwade) wil aan de massa op te leggen. Christenen die dit vreesden, zagen het voorspeld in het Bijbelboek Openbaring.

Er leefde hoop dat dit denken zou doodbloeden als corona wegebde. Maar nee, de inval van Rusland in Oekraïne voe..