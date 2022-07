De koers van de bitcoin kleurde bloedrood

Wie vorige week de bitcoingrafiek bekeek, kon alleen maar deernis hebben met iedereen die ooit in de digitale munt geloofde. Bloedrood kleurde de koers; de dagwaarde van de munt was nog slechts een derde van de koers zeven maanden eerder.

Vandaag exact drie weken geleden belandde de koers van de cryptomunt op zijn diepste punt in jaren. Wat restte, was een schim van wat ooit de trots was van ‘crypto believers’ – met in hun kielzog consumenten en institutionele beleggers vol digitale goudkoorts. De afgelopen weken verbrandden er miljarden dollars in cybersferen.

Inmiddels tekent zich wat herstel af, maar het is broos en kan het verlies bij lange na niet goedmaken. Dat modellen nog niet zo lang geleden voorspelden dat 1 BTC dezer dagen..