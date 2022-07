Waar is de compromisloze haast om in te grijpen bij andere, ernstiger ecologische problemen?

Een schijnbeweging. Zo ervaar ik de huidige politieke daadkracht rond stikstofvermindering. Voordat u mij nu afvoert naar het putje voor militante tractorberijders, klimaatontkenners, Baudetvereerders en andere morrende medeburgers, haast ik mij uit te leggen wat ik bedoel.

Het milieuvraagstuk is veel groter dan het stikstofprobleem. Stikstof is ook minder nijpend dan CO2-uitstoot, opwarming, boskap, oceaanvervuiling of ecologisch bepaalde hongersnoden en vluchtelingenstromen. Toch bestaat rond stikstof een politieke urgentie die je bij die andere thema’s node mist. Komt deze voort uit oprechte bewogenheid met het ecosysteem? Of is het de juridische fuik die onze politici zelf hadden gecreëerd?

gecreëerd cultuurlandschapOns kleine land kent a..