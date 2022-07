Alle mensen hebben liefde nodig en een beetje Remkes

Mijn broertje woont in Stroe. Hij is er met zijn gezin toevallig komen wonen, in een huis dat hij eigenhandig aan het opknappen is. Er is in Stroe weinig te doen. Je kunt er naar de Spar en Wim Hof van de ijsbaden woont er. Er is niet eens een kerk – wat vrij uitzonderlijk is voor een dorp op de Veluwe. Stroe heeft zich op de kaart gezet als het dorp van de boerenprotesten. Een reputatie die de inwoners schijnbaar hoog willen houden.

Zo stuurde mijn broer een amusant filmpje door, van drie jongetjes van een jaar of tien die voor zijn huis een auto aanhielden en de chauffeur geboden zijn raam open te doen. ‘Bent u voor of tegen de boeren?’, vroegen de jongetjes. ‘Voor, natuurlijk!’, zei de chauffeur – en hij mocht doorrijden van de j..