Hoe komt het dat we elke vakantie ruzie hebben over seks?

Vakantie, tijd voor elkaar. Maar niet bij het stel dat voor me zit. Voor hen is seks inmiddels een probleem en leidt tot ruzie en gedoe. Nog even en dan zijn ze drie weken vrij. Ze zijn allebei doodop. Ziekte in de familie, mantelzorg, financiële perikelen, problemen van vrienden en stress op het werk hebben gemaakt dat ze zich allebei uitgeput voelen. Hij vertelt dat hij te moe is voor van alles en baalt van alle afspraken die al gepland staan. Hij heeft het nodig dat hij thuis helemaal zichzelf kan zijn en met niemand rekening hoeft te houden. En dat voelt elke vakantie zo.

Zij heeft haar rust ook hard nodig. De laatste loodjes naar de vakantie zijn ook voor haar erg zwaar. Zij wil na haar werk neerploffen en series kijken, vroeg ..