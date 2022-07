Weet je nog, 2022? Die tijd dat alles anders werd?

De vakanties vallen vroeg dit jaar. Al in juni vlogen buren en vrienden het land uit. ‘Nou, geniet ervan, ook namens ons!’, riepen we ze na. Wat schril, want wij moeten nog even. ‘Wij bewaken het fort wel’, ‘Je hebt werkpaarden en luxepaarden’, dat soort merkwaardige dingen zeg je dan. De buren gingen ‘gewoon’ naar Frankrijk, maar drie vrienden zijn verder van huis.

Een van hen maakt nu met zijn dochter (18) een motortocht door India. Een ander verkende Madagascar, hij appte ons foto’s van rotsen met daarin de namen gekrast van Nederlandse VOC’ers, vijf eeuwen oud.

Een derde trok de Alpen in, na een demonstratie waarbij hij zich omgordde met pikhouwelen en stijgijzers. Op de foto’s steekt hij zijn duim op aan de rand van de afg..