Tijd voor breed, interkerkelijk gesprek over de (tweede) doop

Een jaar of twintig geleden – ik ging nog naar de basisschool - lieten een paar naaste familieleden zich als volwassene dopen in een baptistengemeente. Ik herinner mij drukke gesprekken in de familie: wat moeten we hiermee? Ik merkte dat mijn ouders oprecht blij waren voor mijn familieleden, omdat zij tot een hernieuwd geloof waren gekomen. Maar ik hoorde ook pijn, omdat het ergens voelde als een afwijzing van hun eerste doop. Was die niet oprecht geweest? En waren mijn ouders in de ogen van volwassendopers minder goede christenen?

Wat de afloop van de gesprekken was, weet ik niet meer, maar de familierelaties zijn helemaal prima en ik heb van mijn volwassengedoopte familieleden veel geleerd over het geloof.

Twintig jaar later is er ..