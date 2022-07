Het vierde ambt in de Protestantse Kerk blijft wel heel lang het vijfde wiel aan de wagen

De Protestantse Kerk in Nederland vergaderde over de kerkelijk werker die als vierde ambt aan de huidige ambtsstructuur toegevoegd kan worden. Maar eerst moet dan het hele ambt nog eens grondig doordacht worden. Is dat niet al eerder gedaan dan? Ja, en toen was de conclusie dat de Bijbel geen strak omlijnde ambtsvisie biedt, en dat het daarom ook niet is verrassend dat de christelijke praktijk verschilt. Maar even op een zaterdag in juli op een achternamiddag het vierde ambt doorvoeren, nee dat gaat natuurlijk niet.

De ambtelijke molen draait daarvoor te traag. Eerst maar eens een bezinningsproces van een aantal fases op starten. Het vierde ambt blijft zo wel heel lang het vijfde wiel aan de wagen. De kerkelijk werkers zitten nog ee..