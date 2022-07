Rommel of bezit? Iets dat eigen is blijft heel belangrijk, zolang het je niet kortzichtig maakt

Sinds drieënhalf jaar woon ik in een zelfgebouwd tiny house. Samen met mijn jongere zusje ben ik in 2018 aan de slag gegaan. Onder het motto ‘een grote stap bestaat vooral uit het zetten van een heleboel kleine stapjes’ hebben we in 7 maanden tijd een verrijdbaar houten huis van 24 vierkante stapjes gebouwd. Inmiddels woon ik er bijna vier jaar in en krijg ik regelmatig de vraag hoe ik omga met spullen.

Qua interieur kun je ervan zeggen wat je wilt: Bohemien, landelijk, een barbiehuis. Goede smaak, slechte smaak. Ik heb met name véél smaak. Het woord minimalisme is nooit in mijn actieve woordenschat beland. De opruimgoeroe Marie Kondo sprak de inmiddels gevleugelde woorden bij het wegdoen van items: ‘Does it spark joy?’ Zeker, denk ik bij..