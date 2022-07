Een flinke boer lost zelf zijn problemen op. Dat geeft toekomstperspectief

Het einde van de intensieve veehouderij in Nederland is in zicht. Dat is onontkoombaar. Ruim vijftig jaar lang hebben boeren (en vooral de Nederlandse betalingsbalans!) er hun winst mee kunnen doen. Ik heb het begin meegemaakt vanaf de kleine keuterboerderijen op de Veluwe tot de huidige megastallen. Ik herinner me nog het eerste kistkalf op de boerderij. Het heeft niet lang geduurd. Mijn moeder hield er niet van dieren zo te behandelen. Ze redde liever het leven van een biggetje door het de fles te geven. Er is nooit een megastal gekomen.

Bij ons was het snel voorbij, zelfs nooit van de grond gekomen. Nu is het voor iedereen voorbij. Daarbij speelt niet het onbeestachtige leven van de dieren de belangrijkste rol, maar het vuil dat ze ach..