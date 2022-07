Juf Linda vertelde dat de Here Jezus in de hemel je tranen zou drogen en dat Hij daarvoor een heel zacht doekje gebruikte

Mijn juf uit groep 3 is gestorven. Ze was nog niet erg oud en het bericht van haar dood was een lichte schok. In mijn boek Refomeisje heb ik haar juf Linda genoemd. Hoewel ze zo niet heette, laat ik het maar zo; ook na de dood hebben mensen recht op privacy. Juf Linda had de wind eronder. Met slordigheid en onverschilligheid had ze weinig geduld en wie te veel babbelde kreeg straf. Een van de weinige haarscherpe herinneringen die ik aan haar heb, is de uitroep ‘slordig, Emma!’, en hoe ze het vloeipapiertje met moeizaam overgetrokken letters verkreukelde en in de prullenbak smeet. Het beteuterde gezichtje van Emma, dat arme schaap, staat ook nog op mijn netvlies. Hoewel dit geschetste voorval niet direct een sympathieke indruk we..

