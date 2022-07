We hobbelen van crisis naar crisis, terwijl energiebeleid juist stabiliteit nodig heeft

De Europese gascrisis dwingt Nederland aardgas te besparen en weer vieze kolen te stoken. Een maatregel die niemand wil, maar toch nodig is. Hoe zijn we hierin verzeild geraakt en welke lessen kunnen we daaruit trekken?

Het verhaal begint in 1886 in Kinderdijk. Daar bouwt de Nederlandse elektrotechnicus Willem Benjamin Smit de eerste kolencentrale in Nederland, geïnspireerd door de elektriciteitscentrale van Thomas Edison in New York. De centrale in Kinderdijk levert stroom aan 350 gloeilampen in de omgeving. Het stelt nog weinig voor, maar het belichaamt de vooruitgang. Van het klimaatprobleem had men nog niet gehoord. De overheid bemoeit zich er aanvankelijk niet mee. Dat verandert snel. In de grote steden gaan begin twintigste eeuw de ..