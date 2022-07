Hoe een vakantie tot snoeigeluk leidt

Lawaaiige bladblazers, grasmaaiers en schuurmachines zijn de pest van de buurt, maar de elektrische heggenschaar, dat is me toch mooie uitvinding. Pas, tijdens een weekje Zeeland, ging ik de heggen te lijf met de heggenschaar die ik in het schuurtje van het vakantiehuisje aantrof. Snoeien, harken, groen afvoeren - heerlijk.

Dat zich een dag later twee hoveniers meldden om, contractueel bepaald, de heggen te snoeien, mocht de pret niet drukken. Nadat ze complimenten hadden gemaakt voor mijn strakke snoeiwerk, vroegen ze beleefd of ze de beukenhaag nog ietsje mochten bijwerken.

Even later zag ik vanachter het raam hoe de Zeeuwse tuinmannen niet alleen de beukenhaag verder kortwiekten, maar ook discreet de hobbeltjes uit de net be..