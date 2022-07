Ik mopper misschien over politiek Den Haag. Maar in Amerika wordt de democratie pas echt ondermijnd

Stel dat ik Amerikaans burger was en in november bij de Congresverkiezingen mijn stem moest uitbrengen. Welk hokje zou ik aankruisen, dat van de Republikeinen of van de Democraten? Tot voor kort wist ik het wel. Mijn afkeer van Donald Trump was zo groot dat ik een gat in de lucht sprong toen deze politiek-amateuristische, narcistische populist uit het Witte Huis werd verdreven. Maar ik maak even pas op de plaats nu zijn Democratische opvolger een vrije abortuspraktijk tot inzet van de verkiezingen maakt.

Joe Biden slaat wild om zich heen: ‘Tragische fout, extreem, onmiskenbare schending van grondwettelijke rechten.’ Hij verwijt het Hooggerechtshof ‘verpolitiekt te zijn’. Maar daaraan werkt hij zelf hard mee. Ga maar na. Bij het interprete..