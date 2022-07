Wie abortus wil beperken, komt in een kwaad daglicht te staan

Het valt niet mee om andersdenkenden hun plek in een democratie te gunnen. Als meningen scherp tegenover elkaar staan, wordt de verleiding groter andermans positie in een kwaad daglicht te stellen. Het is een algemeen menselijke neiging, vrees ik. Wie tot de heersende macht behoort, loopt het meeste gevaar zich hieraan schuldig te maken.

In westerse landen heersen liberale normen en waarden. En deze zijn heilig verklaard. Frappant is een recente aanbeveling aan het Canadese ministerie van Defensie, opgesteld door een eigen advies..