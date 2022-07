Ik ben jaloers want mijn man kijkt in de zomer naar schaars geklede vrouwen. Wat moet ik doen?

Zomer gaat gepaard met zonneschijn en lekker weer. Met luchtige kleding, blote armen en benen, naveltopjes, bikini’s, verzin het maar.

Niet iedereen is daar even blij mee. Bij de vrouw en de man die tegenover mij zitten is de zomer een lastige tijd. ‘Geef mij maar winterjassen’, zegt zij. Onzekerheid, verkleed als jaloezie, vlamt bij haar op en kan de vakantieperiode voor hen flink vergallen. Vooral zichtbaar bloot, in de zomer ruim aanwezig, werkt steevast funest uit. Straatreclames van badmode of lingerie zorgen ervoor dat ze tijdens een gezamenlijk ritje liever omrijden en ook strand en zwembad liggen erg gevoelig.

Zij vertelt beschaamd dat ze liever niet naar een terras wil, omdat ze zich daar heel ongelukkig en opgelaten voelt. ..