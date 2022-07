We stellen absurd hoge eisen aan onze relaties

Hij was al 50 jaar getrouwd, zo vertrouwde hij me glunderend toe aan het eind van de boekpresentatie van Vuur dat nooit dooft. We hadden de hele middag geluisterd naar allerlei vurige verhalen en oraties over seks en gender en we waren wel toe aan een gezellig kletspraatje. ‘En, bent u ook gelúkkig?’, vroeg ik de meneer met de 50 jaar huwelijkservaring vrijpostig. Hij zette zijn gehoorapparaat wat harder en draaide zich naar me toe. ‘Nou, ik dacht altijd van wel. Maar na wat ik vanmiddag allemaal heb gehoord, begin ik er ineens aan te twijfelen.’ We grinnikten.

Zijn vrouw kwam naar ons toe, haar wenkbrauwen stonden nieuwsgierig omhoog. ‘Uw man vraagt zich af of hij wel gelukkig met u is’, zei ik lachend tegen de vrouw van de vriendelijke ..