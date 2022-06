We kijken weg tot het niet meer gaat, daarom zijn we nu veroordeeld tot het ene ‘post-mortem onderzoek’ na het andere

Onlangs werd ik gevraagd als lid van een begeleidingscommissie van een project. We begonnen met een ‘pre-mortem analyse’. We kennen allemaal de ‘post-mortem analyse’: de patiënt is overleden en dan proberen we te achterhalen waardoor dat kwam. Als het kalf verdronken is, inspecteren we de put en schrijven daar een Rapport-In-Drievoud over, zoals het spreekwoord zegt. Het idee van de ‘pre-mortem analyse’ is dat je juist van tevoren gaat kijken wat er mis kan gaan, niet achteraf.

We dreigen als samenleving hoe langer hoe meer tijd te besteden aan de ‘post-mortem analyses’. Waarom hebben we zo lang weggekeken bij de Groningse aardbevingen, bij ons snoeiharde belastingtoeslagenbeleid, bij de stikstofproblematiek, bij het milieuprobleem als ge..