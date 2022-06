De hack is het gesprek van de dag in Artis. Of gaat het over ‘het hek’? Dieren dromen van een leven zonder hekken

Artis is gehackt. Niemand snapt het. Want als ergens de hekken stevig zijn, dan is het daar wel. Wie zit daarachter?

‘Zouden het gasten uit 010 zijn? Die kun je echt niet vertrouwen’, bromt iemand in het gorillahok. ‘Ze gooien daar wel vaker met hekken. Trouwens. Bokito. Weet je nog? Die liep ook zomaar opeens buiten.’

‘Het zijn die van Takkie’, lispelt de buurman, die de wandelende tak wel vaker de schuld geeft. ‘Taghi? Nee joh, die zit vast.’ De ooievaars schudden hun hoofd. Ze weten zeker dat die het niet kan zijn.

Het is het gesprek van de dag in de oudste dierentuin van Nederland. De hack. Het hek. Niemand weet het precies. Lidwoorden blijven altijd lastig.

In de salon van de jaguars wordt hardop gedroomd hoe het leven er zonder h..