We hebben met een spottend glimlachje in de spiegel gekeken toen we de protestantse heiligen bedachten

Niet schrikken als u zaterdag de krant openslaat: in de bijlage ZONDAG begint een zomerserie over ‘protestantse heiligen’. Bij elk van de negen afleveringen staat een maandkalender (soms voor twee maanden). Wij hebben af en toe met een spottend glimlachje in de spiegel gekeken toen we hiermee bezig waren.

De Rooms-Katholieke Kerk heeft voor zalig- en heiligverklaringen een hele afdeling bij het Vaticaan en lange, juridisch aandoende procedures, die tientallen jaren kunnen duren, met een kerkelijke rechtbank en vroeger een advocaat van de duivel, die alle ‘bewijs’ onderuit probeerde te halen. Wij deden het op een paar achternamiddagen, uit een tamelijk losse pols en met geen andere autoriteit dan dat we weleens in de krant schrijven.

