Russen spreken vandaag de dag over een bom op de Rotterdamse haven

In Rusland praten studiogasten van de staatstelevisie over een bombardement op de Rotterdamse haven. Het is goed te doen, zegt het parlementslid dat alle ruimte krijgt om te spreken. ‘Of we kernwapens gaan gebruiken? Misschien, misschien niet’, had hij even eerder opgemerkt. De haven van Rotterdam importeert en verwerkt ‘minstens 40 procent van de ruwe olie’, voert de Russische politicus aan. Ze behoort tot de kwetsbare plekken van Europa en is volgens hem gemakkelijk uit te schakelen.

Julia Davis, Amerikaans expert in Russische propaganda, plaatste het fragment maandag op sociale media. Zij volgt de Russische staatsmedia, zodat, in haar woorden, jij dat zelf niet meer hoeft te doen. Naar de functie van het ‘studiogesprek’, kun je raden. ..