Staan we voor een nieuw Fortuyn-moment? De voedingsbodem is er

‘Ik draag de boeren in mijn hart, zij zijn de dragers van het erfgoed op het platteland.’ De koning sprak. En hij vroeg om meer perspectief voor de boeren. Mooi woord in dit verband, erfgoed. Net als Heimat, dat hij niet gebruikte. Dat zou echt mooi zijn, dat de koning in een toespraak ineens ‘Heimat!’ roept. In dat woord zit geborgenheid, precies wat er op het platteland steeds meer ontbreekt.

De koning als klokkenluider, als nationale ombudsman, dat past bij zijn rol en positie. Hij komt overal op werkbezoek en is op de hoogte. Koningin Beatrix sprak zich in haar tijd niet expliciet uit over politieke kwesties. Maar tijdens de MKZ-crisis van 2001, toen veel boeren hun vee verloren, bezocht zij wel een rouwdienst op de Veluwe. De r..