Geloof kan niet zonder werken, die gedachte is gelukkig springlevend

‘Zou je wat theologisch wilde bloemen willen planten in het soms zo aangeharkte perkje van de kerk?’, dat was de vraag van toenmalig redacteur Reina Wiskerke, inmiddels columnist van deze krant. Tien jaar lang heb ik me daar met veel liefde aan gewijd en ik ben dankbaar voor de plek die me gegeven werd.

Het perkje is in tien jaar heel wat minder aangeharkt geworden. De identiteit van kerken is minder in beton gegoten, pionieren is gemeengoed en – dat doet mijn hart goed – de daad bij het Woord voegen is vanzelfsprekender geworden. Het kerkasiel in Den Haag heeft een enorme impact gehad op het zelfbewustzijn van kerken, acties als ‘We Gaan Ze Halen’ brachten overal in het land ook kerkmensen op de been. In een grote, traditionele kerk als ..