Straks ben je er en dan draait de wereld om jou

Voor de baby hoef je jezelf niet druk te maken over kleertjes, kleurenwaaiers en geboortekaartjes. Die wil maar drie dingen, zeggen ze. Voed mij, koester mij en heb mij lief. Daarvoor heb je slechts vijf dingen nodig. Twee armen, twee borsten en een kloppend hart. Hopelijk hebben ze gelijk. Al die andere dingen heb ik maar half.

Het is het lot van de derde, denk ik. Hij zit zich in mijn baarmoeder manmoedig te ontwikkelen van twee- naar miljarden cellen, honderden botten, een paar kilo en ik vind dat heel knap natuurlijk maar vraag me, terwijl ik zijn broer en zus van hot naar her sleep en in leven probeer te houden, vooral af hoe ik alles straks moet doen met nog een derde erbij.

Er is voor hem minder van alles. Tijd, energie, ruimte. Er ..