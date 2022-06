Lachen om die vreemde pastor - over ‘harmonieuze onenigheid’ in Last Man Standing

Humor geeft zuurstof aan het serieuze leven, en relativeert wat soms als te ernstig wordt opgevat. Als ergens grappen over worden gemaakt, weet je dat het in de juiste verhouding staat.

Grappen over de kerk en de dominee, in een comedyserie, dat kom je niet vaak tegen, zeker niet op een zender als Comedy Central. In de serie Last Man Standing, die liep van 2011 tot 2021, gebeurt het met regelmaat. De hoofdpersoon, de conservatieve Mike Baxter (gespeeld door Tim Allen), is eigenaar van een outdoorketen in het Amerikaanse Colorado én overtuigd katholiek. In zijn gezin met opgroeiende dochters duikt bovendien een potentiële schoonzoon op, Kyle, die naïef, goedmoedig én evangelisch blijkt.

Grappen over kerk en geloof, eerder trof ik ze al aan in ..