In sommige beroepen moet je trouw zijn. Je laten inhuren als zzp’er hoort daar niet bij

Als consument vestig je je hoop op mensen. Ik heb dat met bakkers. Ik heb een vaste bakker voor brood, een andere voor slagroom en pudding. Het gaat nergens over, maar ik kan echt balen als het product verandert of de bakker verdwijnt. Ik ervaar het als ontrouw. Ik sta daar niet alleen in. Als jochie van twaalf heb ik dat voor het eerst gezien bij mijn moeder. Toen ik haar vroeg wat er toch was, zei ze dat ze uit haar doen was. Niet boos, niet chagrijnig, maar gewoon licht gefrustreerd.

Bij navraag bleek het ook om niets te gaan; haar vaste kapster was vertrokken. Dat het over niets ging, is natuurlijk relatief. Dat werd mij duidelijk. Haar vertrouwde kapster wist precies hoe het moest zitten, zette de droogkap niet te heet en klets..