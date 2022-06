Koeien (2)

Nog een keer over koeien, waarvan er te veel des zomers op stal staan en zo onttrokken worden aan het oog van de landschapswandelaar, landschapsschilder, landschapsfotograaf en landschapsdichter. En die laatste wil ik graag nu aan het woord laten. Om te beginnen met een lied van Brigitte Kaandorp.

Koeien

koeien, op zaterdagmiddag bedaard in de wei

koeien, een vliegtuig vliegt over, een trein komt voorbij

en stil staan er altijd koeien

ze staan bij een badkuip met water

of met hun staart in de lucht bij het spoor

hun goudgele vocht stemt mij rustig

het klatert minuten lang door

koeien, op zaterdagmiddag bedaard in de wei

koeien, een vliegtuig vliegt over, een trein komt voorbij

en s..