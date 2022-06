Ruim tachtig jaar waren ze vermist, nu krijgen vijf Tsjechen en Slowaken een militaire herbegrafenis

In Bergen op Zoom klinken de volksliederen van Tsjechië en Slowakije over het geallieerde ereveld. Het is donderdagmiddag, de zon brandt. Dit is de eerste herbegrafenis in Nederland in het kader van het nationaal programma vliegtuigwrakken Tweede Wereldoorlog. Het gaat om vijf militairen die 81 jaar geleden met hun Vickers Wellington neerstortten bij Nieuwe Niedorp: Alois Rozum, Leonard Smrcek, Vilém Konstacký, Jan Hejna, Karel Valach en Vilém Bufka.

Alleen de laatste overleefde, de anderen waren vermist. Tsjecho-Slowakije viel in 1993 uiteen in twee landen, nu herdenken Tsjechië en Slowakije ze samen.

De vijf jongemannen vluchtten voor de nazi’s naar Engeland en meldden zich bij de British Royal Airforce. Ze waren op de terugw..