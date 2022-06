Problemen los ik het liefst op in de geest van het satirische duo Van Kooten en De Bie

Ik ben wat sceptisch over het feit dat er zo snel van een crisis wordt gesproken, maar ik ben dan ook crisicaster. Deze zin tweette ik deze week plompverloren toen de zoveelste crisis, namelijk de gascrisis, zich aandiende. Beetje flauw natuurlijk, zo’n woordgrapje. Maar er zit een hele wereld achter.

‘Waren er maar geen toestanden’, is de spreuk die ik al jaren huldig op de werkvloer. Ik blijf daar het liefst weg bij problemen. Dat is natuurlijk ook niet altijd goed, want problemen horen er nu eenmaal bij in het werkzame leven. Pas als je het probleem onderkent, kun je aan een goede en passende oplossing werken. Maar ik kan SGP-voorman Kees van der Staaij wel volgen als hij constateert dat er sprake is van een crisisinflatie.

..