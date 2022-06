Trekkerpech. U hebt toch wel een geel hesje aan zodat u goed opvalt?

Jammer hoor. Rij je net een keer lekker met je trekker op de snelweg, krijg je een lekke band. Het gebeurde woensdag, langs de A1. Ik stel me een gesprek met de pechhulp voor. Netjes achter de vangrail natuurlijk.

Staat u een beetje veilig aan de kant?

‘Ja, hoor. Af en toe zie ik een collega tegen het verkeer in rijden, maar verder gaat alles goed. O wacht even. Er komen nog een paar collega’s door de berm. Die moeten langs een politieblokkade. Ik ga even opzij. Tegen zoveel geweld ben ik ook niet opgewassen. Hoort u mij nog?’

Jazeker. Staat u weer op een veilige plek? U hebt toch wel een geel hesje aan, zodat andere boeren en de rest van Nederland u goed kunnen zien?

‘Zeker! En een enorme vlag op m’n trekker. Echt heel goed zichtbaar. Er wo..