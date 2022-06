‘Hen gaat fietsen.’ Dat klinkt verschrikkelijk

‘Hey mam, mijn telefoon is stukgegaan.’ Ik kreeg het appje tijdens een mooie wandeling bij Margraten. Het is de typische openingszin van een oplichter die zich via Whatsapp voordoet als een zoon of dochter. Spoedig zal diegene vragen geld te sturen omdat de afzender onder veel druk een rekening moet betalen. De oplichters hopen via Whatsapp een ouder in de zorgmodus te laten schieten, opdat die zonder veel nadenken het gevraagde bedrag stuurt.

Al wandelend heb ik de afzender aan het lijntje gehouden, met antwoorden als: ‘Je moet een keer je eigen boontjes doppen, ook als het tegenzit. Dat wij nu toevallig zo puissant rijk zijn, wil niet zeggen dat alles maar kan.’ Ik kreeg er misschien te veel lol in. Turend naar mijn schermpje struikelde..