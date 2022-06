Abortus is ook een keuze voor de dood

Dinsdagmiddag stemt de Eerste Kamer over de afschaffing van de vaste bedenktermijn voor abortus. Het debat hierover spitst zich al snel toe op de autonomie van de individuele vrouw of op de bescherming van het ongeboren meisje of jongetje. Het is goed om het grotere plaatje in het oog te houden.

Het niveau van een beschaving is af te meten aan de wijze waarop zij omgaat met mensen en met menselijk leven. Geldt het recht van de sterkste of heb je als samenleving hart en oog voor het leven dat zichzelf niet kan redden? Is er oog voor gebutst of kwetsbaar leven? Voor leven dat zelf nog geen stem heeft, of geen stem meer heeft. Denk aan het ongeboren leven, aan verstandelijk of fysiek beperkten, aan hen die psychisch lijden of dementeren.

