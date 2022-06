Aan de regenboogvlag kun je je nauwelijks onttrekken

Op de EO-jongerendag was de regenboogvlag er ineens. Zangeres Sterre Koning rende er zaterdag mee over het podium en riep dat liefde voor iedereen is. ‘Nee, wij wisten niet van de vlag’, verklaart Maarten Vermeulen achteraf namens de organisatoren. ‘En er zijn betere manieren denkbaar om duidelijk te maken dat Gods liefde voor iedereen is. Maar als de EO-jongerendag ons iets geleerd heeft, is het dat (…) er plek is voor iederéén.’

Vermeulen koos wijze woorden. Wanneer je als organisatie de regenboogvlag niet het beste middel acht, hoef je je nog niet te laten dwingen die vlag te veroordelen.

De regenboogkleuren zijn een westers icoon van de lhbti+-gemeenschap, van acceptatie van diversiteit. Andere betekenissen – zoals een verwijzing..