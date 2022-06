Nu willen ze mijn zoon Judah allemaal nog knuffelen, maar blijft dat zo?

Judah drinkt overdag zo slecht. Daar wordt hij ’s nachts van wakker, dus geven we hem voor het slapen een fles. Het is een beetje babyachtig, ergens, een vierjarige in je armen met zo’n flesje in zijn ene hand, zijn andere handje in de mijne, en dan liedjes zingen. Maar het is ook fijn.

Toen ik bij zijn geboorte zag dat hij downsyndroom heeft, was een van mijn zorgelijke gedachten: zal hij zijn leven lang worden vastgehouden en gekoesterd, geaaid, door mensen die te vertrouwen zijn? Ook als hij ouder wordt, als zijn seksualiteit zich ontwikkelt, als wij er niet meer zijn?

De gedachten voelden vreemd bij mijn pasgeboren baby van tweeënhalve kilo, hoewel hij het in al zijn premature vogelachtige breekbaarheid natuurlijk al wel was, een..