Vergeten we dat seks aan je ziel raakt?

Ik heb er een tijdje over getwijfeld of ik het er op deze plaats wel over moest hebben. Ik bedoel: mensen associëren mij al zo snel met seks en misschien zit jij als lezer van deze christelijke krant niet per se te wachten op een betoog over de vagina. Tot ik vorige week het nieuwsbericht las over de ‘Hot Girl Summer Challenge’. Dat zijn lijsten waarop meisjes punten kunnen scoren door seksuele handelingen te verrichten. Denk bijvoorbeeld aan ontmaagd worden, het vriendje van je rivale verleiden of het doen van een triootje. En oh ja, je krijgt minpunten als je verliefd wordt of moet huilen als een jongen je dumpt. Seks als consumptiemiddel en verdienmodel zonder enige emotionele betrekkingen, zeg maar.

