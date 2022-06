Door onze hoop kunnen wij aan duistere toekomstscenario’s denken zonder de moed te verliezen

Valt het u ook op dat het aantal gesprekken over het einde van de wereld toeneemt? Dat is niet zo gek, want zowel de frequentie als de urgentie van onderzoekers die aan de bel trekken, lijkt met de dag te groeien.

Vele diersoorten zijn ernstig bedreigd of al uitgestorven, en nu de mensheid zelf in het geding komt, lijkt de boodschap eindelijk te landen: deze eeuw nog riskeren we een wereldwijde ecologische ineenstorting. Het gaat niet meer over de toekomstige generaties, maar over onszelf.

Het ‘planetairegrenzenmodel’ geeft inzicht in hoe het er op dit moment voorstaat met onze aardbol. Net als bij een stoplicht maken de kleuren groen, oranje en rood zichtbaar in hoeverre we de grenzen van onze planeet overschrijden. Een van de negen..