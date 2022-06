Waarom niet alle examenuitslagen op één dag? ‘We zijn één school’

‘Schiet op, ik heb stress!’, roept Melvin zijn mentoren Renske van Vliet en Kristian van der Bij toe, van Het Streek College in Ede. Hij is hekkensluiter vandaag.

Yes! Applaus. Melvin springt uit zijn stoel, het beeldscherm verandert in een chaos. Op school verwelkomen de docenten de afzwaaiers met gejuich en een haag van schoolvlaggen. Je kunt de opluchting en trots van de gezichten scheppen. Iedereen krijgt een schoolvlag. ‘Voor de groepsfoto’, zegt mentor Renske, ‘én om als cape om je schouders te slaan en zo naar huis te fietsen of te rijden met je scooter.’

‘Bij praktijkonderwijs en vmbo-basis is er een slagingspercentage van 100 procent, bij vmbo-kader ook bijna 98 procent’, rector Alexander van Horssen straalt erbij. ‘En..