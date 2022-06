Feitelijke vragen stellen is blijkbaar heel moeilijk

Het was geen plan om Franse probleemjongeren naar Nederland te halen. En het was ook geen proefballon. Maar wat was het dan wel wat minister Karien van Gennip dinsdag via het AD naar buiten wilde brengen?

In het vragenuur in de Tweede Kamer zei ze later op de dag dat de kop boven het verhaal (’Franse werklozen uit probleemwijk welkom’) de discussie heeft doen oplaaien, maar dat het haar ging om oprechte bezorgdheid over jongeren daar en hier die niet aan een baan komen terwijl we grote arbeidsmarktkrapte hebben. Maar het probleem was meer dan de kop. In het interview zelf - en dat betwistte ze niet - zei ze: ‘Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters om ze hier in de ho..